O governo deve efetuar nesta segunda-feira, 16, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial (Pavap) de 2020.

A expectativa é que seja injetado mais de R$ 7,6 milhões entram em circulação.

Os servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) também recebem o Pavap a partir desta segunda-feira. Assim, recebem o prêmio 3.048 policiais e bombeiros militares (R$ 5,3 milhões) e 1.256 servidores do Iapen (R$ 2,2 milhões).