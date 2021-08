Governo anuncia novo concurso PC AC. Edital ainda este ano!

- Publicidade-

Um novo edital de Polícia Civil está confirmado e será divulgado ainda em 2021. O concurso PC AC foi anunciado pelo governador e deve sair durante o segundo semestre.

O anúncio de novos concursos foi feito pelo próprio governador Gladson Cameli, que confirmou o prazo de setembro para a publicação dos editais.

Além da Polícia Civil, o chefe do executivo confirmou novos editais para o Corpo de Bombeiros Militar, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e o Instituto Socioeducativo (ISE).

Embora o edital já tenha previsão de publicação, ainda não se sabe quantas vagas serão ofertadas, tampouco o quantitativo de vagas. A Polícia Civil ainda não se manifestou oficialmente.

Oferta de vagas vai depender da necessidade, diz Gladson

Recentemente, o governador disse, em coletiva à imprensa, que o quantitativo de dos novos concursos vagas será decidido mediante a necessidade de profissionais de cada instituição do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

“O fortalecimento da Segurança Pública é um compromisso meu e tenho buscado colocar em prática desde o início da gestão. Já conseguimos avançar no combate à criminalidade e tenho certeza de que seguiremos neste mesmo propósito. Gostaria de deixar claro que esses concursos públicos, assim como a convocação do cadastro de reserva da PM, fazem parte dos nossos esforços de equilibrar as contas públicas e não colocar em risco a folha de pagamento dos servidores públicos”, declarou Gladson.

Além dos novos concursos, Cameli confirmou o chamamento de parte dos aprovados, no cadastro de reserva, na seleção da Polícia Militar.