Globo oferta R$ 1,8 milhão mensais para Bonner renovar contrato

A TV Globo formalizou uma proposta que será levada esta semana ao âncora do Jornal Nacional, William Bonner. A emissora irá oferecer essa semana a proposta salarial de R$ 1,8 milhão para que o jornalista renove seu contrato antes do início da cobertura da campanha eleitoral. A família Marinho informou aos executivos responsáveis pela negociação a abertura de R$ 86 milhões no caixa que podem ser destinados ao apresentador nos próximos quatro anos.

Os executivos da família Marinho precisam convencer o jornalista a renovar pela terceira vez o contrato depois que Bonner deixou claro o interesse em se aposentar após completar esse ano 35 anos de trabalho na empresa, destes 25 inteiramente dedicados ao Jornal Nacional.

De acordo com a reunião realizada na última sexta-feira (30), além do super salário a emissora vai oferecer para Bonner outros tipos de regalias. Um dos pontos discutidos é que o apresentador, caso aceite desistir da aposentadoria, poderá solicitar folgas sempre quando necessitar de repouso ou sentir “estafas” em decorrência do trabalho, como vem ocorrendo recentemente.

Ainda segundo os executivos, a carga de trabalho do âncora do principal telejornal da casa deverá ser reduzida. Hoje Bonner cumpre cerca de 12 horas de trabalho por dia em razão de também ser editor do Jornal Nacional. Além disso, Bonner terá férias prolongadas no ano que poderão chegar até dois meses, que serão divididos em períodos diferente ao ano, e poderá ainda ter uma folga por semana trabalhando de segunda a sexta-feira.

Bonner pediu para deixar o JN

Âncora do Jornal Nacional, William Bonner foi a direção da TV Globo na semana passada questionar se a emissora já conseguiu planejar um substituto para que ela possa deixar o principal telejornal da casa a partir de abril de 2022, data que será anunciada a nova programação da emissora. O jornalista completou 35 anos de emissora. Destes, 25 anos são dedicados somente ao Jornal Nacional.

Esta não é a primeira vez que Bonner pede pra sair da atração. Ele já renovou duas vezes seu contrato a pedido da emissora, que vem nos últimos anos tentando convencer o apresentador a desistir da ideia. Em sua última renovação, o âncora cobrou que fosse colocado em seu contrato que após 18 meses nada mais o prenderia à emissora. A última renovação, inclusive, foi acertado com base em uma salário de R$ 800 mil para que ele aceitasse permanecer no cargo.