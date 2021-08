Gladson rebate Jorge Viana: “O Acre realmente já teve corrupção e perseguição”

- Publicidade-

O governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu rebater, nesta sexta-feira, 27, as críticas feita pelo ex-senador Jorge Viana (PT), que relatou em suas redes sociais o abandono do Governo do Acre em relação ao patrimônio público que foi construído em governos passados, segundo ele, o Acre virou “a terra do já teve”.

No entanto, Gladson concorda com a opinião de JV, segundo ele, o Acre realmente já teve momentos ruins em sua história que foram apagados na atual gestão.