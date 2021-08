- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira, 23, a direção do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC). Sofreu nova mudança. Degmar Aparecida Ferreti, esposa do ex-candidato à prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara, foi nomeada para o cargo pelo governador Gladson Cameli.

A nomeação de Degmar foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial, assim como a exoneração, a pedido do agora ex-presidente Érico Maurício Pires Barboza.