Gladson garante entrega da 2° parte do Pronto-Socorro para 24 de dezembro

Em meio a comemoração dos 77 anos da Rádio Difusora Acreana, o governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou que a 2ª parte da obra do Pronto-Socorro de Rio Branco será entregue em dezembro deste ano.

“Anotem o que eu estou falando. No dia 24 de dezembro, será inaugurado a segunda parte da obra do Pronto-Socorro da capital”, garantiu.

As áreas, que devem ser inauguradas, são duas alas que foram demolidas recentemente. Uma delas funcionará no estacionamento da unidade de urgência e emergência. Já o outro prédio, onde funcionava uma das enfermarias do PS, também será destruído em breve.