Gladson garante construção da ponte da Sibéria e estrada da Variante em Xapuri

- Publicidade-

O governador Gladson Cameli prometeu que em 16 de setembro, deverá assinar a ordem de serviços para pavimentação do ramal da Variante, ele também vai anunciar a abertura do processo licitatório para a construção da ponte Sibéria.

O governo anunciou também um pacote de obras e benefícios de mais de R$ 26 milhões para Xapuri anunciado nesta segunda-feira (16) pelo governador do Acre, Gladson Cameli, na sede da Associação dos Servidores do Município, que contempla vias na zona rural e na cidade.

Somente na pavimentação de 17, 5 quilômetros da Estrada da Variante, um sonho antigo da comunidade local, serão investidos mais R$ 24,8 milhões.

Também será construída uma rampa na beira do rio Acre para acesso à nova balsa do Tauary, entregue nesta segunda-feira, para travessia e acesso ao ramal do Tabocal. Os trabalhos serão executados com o reforço de novos tratores e caminhões entregues pelo governo ao município.