Gladson “Diz Não” ao projeto de autoria do Deputado Gerlen Diniz

O Governador Gladson Cameli (Progressistas) vetou o projeto de lei que obrigava a empresa Energisa a avisar o consumidor com até 48 horas de antecedência sobre o corte de energia elétrica.

De autoria do Deputado Gerlen Diniz (Também do Progressistas) ex-líder do Governo na Aleac e um dos aliados do Governador em Sena Madureira, o veto pegou alguns moradores de surpresa, haja vjsta que o PL já havia passado pela aprovação na Assembléia Legislativa.

Diniz acreditava na sanção do projeto, o parlamentar comemorou à alguns dias atrás sua aprovação na ALEAC, e na época declarou que estava crente que o Governador iria sancioná-lo.