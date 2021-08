Gladson anuncia abertura de concurso dos Bombeiros, Ise, e Polícia Civil

- Publicidade-

Nesta terça-feira, 10, o governador Gladson Cameli anunciou que em no máximo 40 dias o governo vai lançar edital de concurso público para provimento de vagas no Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Iapen. As vagas serão informadas na publicação do edital, porém, a princípio, há possibilidade da abertura no certame de pouco mais de 125 para o Corpo de Bombeiros.

O governo trabalha, por meio de um levantamento técnico, para preencher as vagas dos servidores que devem entrar com pedido de aposentadoria neste ano.

“Esse número deve aumentar até abertura do edital porque tem muita gente indo para reserva”, afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista.