Gesto nobre: Vereador Carlos Beliza se prontifica a Ministrar Aulas Gratuitas aos Jovens Senamadureirenses que prestarão Concurso Público

O vereador Carlos Beliza (MDB), que também é professor formado nas áreas de Matemática, Física e Química, anunciou durante a sessão na Câmara Municipal na noite de ontem, terça-feira (17) que ministrará aulas totalmente gratuitas aos jovens de Sena Madureira que irão participar do Concurso do Instituto Sócio Educativo (ISE) anunciado pelo Governo do Estado previsto para ocorrer ainda este ano.

Através de um gesto nobre, Beliza pediu que seja encaminhado um ofício ao Núcleo da Universidade Federal do Acre (UFAC) no município, solicitando a disponibilização de uma sala na Localidade, para que o curso preparatório seja ministrado por ele. A atitude louvável do vereador foi avaliada positivamente pela população, tendo em vista que muitos jovens, não dispõe de condições financeiras para participar de um curso preparatório particular.

“O Governador anunciou um concurso público para o ISE previsto para ocorrer ainda este ano, por essa razão, como professor eu quero colocar os meus serviços a disposição da sociedade de forma forma gratuita, pois uma das nossas propostas de campanha foi ajudar a nossa juventude, e em especial se preparar para prestar concurso público, pois uma vez aprovados, terão seus salários e empregos para toda a vida”, frisou.

Vale destacar que Carlos Beliza tem uma vasta experiência na área de concursos públicos e em ministrar cursos preparatórios no município. Sua atuação na área é reconhecida pela população de Sena Madureira, principalmente pelos jovens que buscam uma oportunidade de trabalho através dos certames.