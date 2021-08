Gêmeas de Gugu rebatem críticas por conta de vídeo vazado: “Não é só o carro”

- Publicidade-

Sofia Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu, usou suas redes sociais para falar sobre o vídeo publicado pelo site Metrópoles em que ela e a irmã fazem acusações contra a tia, Aparecida Liberato.

Nas imagens, entre outras coisas, ela reclama que queria comprar um Porshe de R$ 900 mil e a tia só teria autorizado a compra de um automóvel mais barato, de R$ 400 mil, que ela chama de ‘coisa’ .

“Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês a assistirem o vídeo inteiro, para vocês entenderem o contexto do vídeo. Vocês vão ver que na verdade não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso”, começa ela.