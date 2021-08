Ganha na loteria 2 vezes em duas semanas após perder o filho para a Covid

- Publicidade-

Um casal britânico ganhou dois prêmios de loteria em duas semanas, alguns meses após perder o filho para a Covid-19, de acordo com a imprensa inglesa.

Susan Slater [na imagem], de 74 anos de idade, e o marido ganharam mais de 30 mil libras (cerca de 240 mil reais) em duas loterias, em julho. O casal quer usar o dinheiro para homenagear o filho, Steve, que morreu no início do ano.

Naturais de Essex, na Inglaterra, no sudeste do Reino Unido, Susan e o marido jogaram as duas loterias com quatro vizinhos, com quem o prêmio foi dividido.

“Quando me ligaram contando que tinha ganho pensei que estavam brincando comigo. Nunca na minha vida pensei que iria ter sorte de novo e ganhar na loteria”, disse, à mesma publicação.

Quando o filho morreu, a família não pode se despedir por causa das restrições impostas pela pandemia. Agora, Susan quer fazer um memorial. “Vamos fazer um memorial para ele. Quero que toda a gente faça um brinde ao Steve”, disse.