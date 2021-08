Gabigol provoca Renato sobre vitória do Fla, mas leva ‘toco’; assista

- Publicidade-

Um vídeo postado pela FLA TV revela o quanto descontraído está o vestiário do Flamengo e a relação dos jogadores com o técnico Renato Gaúcho. Após o jogo do último domingo, contra o Corinthians, em que o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, Gabigol tentou brincar com o treinador, mas acabou levando uma invertida.

O atacante quis provocar Renato Gaúcho lembrando da vitória do Flamengo sobre o Grêmio, na Libertadores de 2019, quando o o treinador comandava o time do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o Flamengo deu uma goleada no Grêmio.

— Tomou 5 a 1 por lá — disse o jogador.

Renato respondeu:

— Amigo, o que você tem de idade eu tenho de títulos.

Veja o vídeo, a partir dos 9min30