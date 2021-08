Gabigol nega noite com barraqueira do Miss Bumbum Taty Sindel, e ela mostra foto

- Publicidade-

“Gabriel está extremamente indignado com as declarações da modelo. Ele nunca sequer viu essa pessoa na vida. Ele procura ser reservado com a vida pessoal, mas não tolera esses tipos de absurdo”, afirmou a assessoria do atleta.

Também indignada com a resposta do jogador, Taty mostrou a foto que tirou com o atacante, segundo ela, no dia em que eles ficaram, durante uma comemoração numa boate na Barra. Na selfie, Gabigol está de barba branca, visual que ele usou em julho do ano passado, na época em que ainda namorava Rafaella Santos, a irmã de Neymar.

Em entrevista ao canal “Na Real”, do Youtube, que foi ao ar nesta quarta-feira, Taty revelou detalhes íntimos de uma noite que teve com o craque Gabigol, quando, segundo ela, o jogador estava com Rafaella.

“Foi uma vez só”, revelou. “Não vou mentir. (ele) estava (com a Rafaella na época). As pessoas estavam especulando porque, na verdade, eles brigavam muito. Mas depois eu fui descobrir que estavam juntos, sim”, disse.

Taty foi mais além e falou até sobre a performance do craque do Flamengo na cama. Ela classificou o desempenho dele como “feijão com arroz”: “Normal para médio. Fez legal, foi mais ou menos, mais para o básico”. Eita!