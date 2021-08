Friale anuncia chegada de frente fria no Acre nesta quarta-feira

- Publicidade-

O meteorologista Davi Friale informou que a partir desta quarta-feira, 11, mais uma onda de frio polar chegará ao Acre, com ventos intensos, cujas rajadas podem passar de 40km/h em alguns pontos, principalmente, no leste e no sul do estado. As informações foram retiradas do site O Tempo Aqui.

Segundo Friale, a temperatura, desta vez, não cairá muito, mas deixará as noites amenas, com mínimas, ao amanhecer, entre quinta-feira e domingo, variando de 16 a 19ºC, em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do Estado.

“Assim, a próxima quarta-feira poderá ser com nuvens e chuvas passageiras e pontuais, não se descartando temporais isolados. A probabilidade de chuvas fortes é média para o centro do Acre e o vale do Juruá e baixa para o vale do rio Acre, exceto no município de Assis Brasil, que poderá registrar chuvas um pouco mais intensas”, explicou.

Segundo o meteorologista, a partir de quinta-feira, 12, a umidade relativa do ar voltará a ficar muito baixa, entre 20 e 30%, ou menos, caracterizando o estado de atenção para a saúde humana, não se descartando a possibilidade de ficar, até, abaixo de 20%, em alguns momentos e municípios do Acre, o que levaria ao estado de alerta.

“Resumindo, esta semana começa muito quente, com possibilidade de novos recordes de calor, mas a chegada, na quarta-feira, de mais uma onda polar provocará chuvas pontuais e passageiras, deixará as noites seguintes amenas e os dias ensolarados e muito secos no Acre e nas áreas próximas. O próximo fim de semana será extremamente seco e ensolarado, mas com noites amenas”, salientou.

Por fim, Friale salientou que o Acre poderá registrar um novo recorde de calor ainda nesta semana, devido à baixa umidade do ar e à forte intensidade da radiação solar no estado.

“Como previsto por nós, o Acre registrou, no último domingo, novo recorde de calor de 2021, com 36,0ºC, em Cruzeiro do Sul, no aeroporto da cidade. Assim, foi superado o recorde anterior, registrado um dia antes, com 35,5ºC, também em Cruzeiro do Sul. Esse recorde poderá ser superado novamente ainda nesta semana, devido à baixa umidade do ar e à forte intensidade da radiação solar no estado”, encerrou.