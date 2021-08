Fogo em lixão segue pelo terceiro dia em Cruzeiro do Sul e equipes atuam para conter focos

- Publicidade-

As equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, seguem pelo terceiro dia no combate ao incêndio no lixão da cidade, que começou na noite de terça-feira (24). Já foram gastos mais de 326 mil litros de água.

O fogo começou em uma dos buracos onde o lixo é enterrado. Ainda na quinta, as equipes conseguiram controlar o fogo para não passar para os outros pontos. Porém, ainda há pequenos focos devido a profundidade, o que torna mais difícil o trabalho das equipes.

“A gente está fazendo combate aqui ainda, só que mais de 80% já foi controlado. Tem apenas uma parte do entulho mais antigo que estava enterrado. Estamos atuando ainda nessa parte. O prejuízo é a poluição, porque é muito material tóxico queimando”, disse o comandante dos Bombeiros Josadac Cavalcante.

Na força-tarefa são usadas máquinas das secretarias de Obra Municipal, Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros. Ao todo, são 16 pessoas trabalhando entre bombeiros e servidores da prefeitura, mais cinco caminhões e mais escavadeira hidráulica, pá carregadora.

Nesses três dias, foram usadas mais 50 carradas de água, que é transportada de uma distância de aproximadamente 10 quilômetros.

“Tivemos um gasto porque para combater o incêndio foi gasto aproximadamente 1,5 mil litros de combustíveis. Temos lá até hoje escavadeira hidráulica, pá carregadora para empurrar o lixo e mais dois caminhões pipa pegando água e abastecendo. Então, o prejuízo financeiro é de forma indireto por conta de um gasto que tivemos que não estava previsto”, disse o secretário de Meio Ambiente Ygoor Neves.

Neves disse ainda que a fumaça produzida no local é o maior prejuízo causado ao meio ambiente e a população.