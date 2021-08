Flamengo vence ABC e está nas quartas da Copa do Brasil

- Publicidade-

O Flamengo garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o ABC por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (5) na Arena das Dunas, em Natal.

FIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NA ARENA DAS DUNAS! O MENGÃO VENCE O ABC POR 1 A 0 COM GOL DE JOÃO GOMES, E SE CLASSIFICA PARA AS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL! VAMOOOOOOOOOOOOOOOOS!#CRF #VAMOSFLAMENGO 📸 @ALEXANDREVIDAL1 / CRF PIC.TWITTER.COM/OUCPMSGW5P — FLAMENGO (@FLAMENGO) AUGUST 6, 2021

Como venceu o confronto de ida pelas oitavas de final por 6 a 0, o Rubro-Negro optou por entrar em campo com uma equipe alternativa.

O único gol do confronto saiu apenas aos 39 minutos do segundo tempo, com o volante Gomes.

O CRIA @GOMESOFICIAL08 ESTAVA IMPOSSÍVEL! MARCOU, VIBROU, ACERTOU MUITOS PASSES E DEIXOU O DELE E DA VITÓRIA DO MENGÃO! PITBULL DE RAÇA! 🐶🔴⚫ #VAMOSFLAMENGO #CRF 📸: @ALEXANDREVIDAL1 /CRF PIC.TWITTER.COM/7D6KZLP4PH — FLAMENGO (@FLAMENGO) AUGUST 6, 2021