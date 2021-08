Flagrante de irresponsabilidade: Criança de dois anos é transportada com cabeça para fora do veículo, na Via Verde

- Publicidade-

As imagens de uma família, transportando uma criança de aproximadamente 02 anos, com a cabeça para fora do veículo foram gravadas na manhã desta sexta-feira, 27 na Avenida Via Verde, em Rio Branco estado do Acre.

O flagrante da irresponsabilidade circula nas redes sociais e também foi entregue a Polícia Civil, que já iniciou investigação objetivando identificar o motorista do veículo e os responsáveis pela criança que terão que se explicar a autoridade policial.

Vídeo: