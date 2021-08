FLAGRANTE: Bolivianos são presos em flagrante em Xapuri com certidões falsas tentando obter RG

- Publicidade-

A Polícia Civil do município de Xapuri, localizados a 75km da fronteira do Acre, prenderam em flagrante um casal de bolivianos na OCA (Organização em Centro de atendimento), que estavam tentando fazer RG portando certidões de nascimento falsas.

As primeiras informações de que estariam tentando registrar crianças não procediam, mas dão conta de outro crime previsto no Código Penal Brasileiro, tipificando a falsidade ideológica, falsificação de documentos é crime e pode levar a reclusão de dois a seis anos, além de multa, segundo a mesma lei 2848, art. 297.

Segundo foi informado, os policiais da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, por determinação do Delegado Gustavo Neves, por meio da equipe de investigação coordenada pelo inspetor Eurico Feitosa, agiram em conjunto com o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre, dirigido pela diretora Roselayne Cristina Mendes Sobreira.

Os nomes dos detidos não foram divulgados, sendo levados para a sede da delegacia do Município, onde seriam ouvidos e depois foram levados para o Hospital Epaminondas Jácome, onde foi realizado o exame de corpo de delito.

Os documentos foram analisados e comprovaram que não seria o mesmo usado pela Casa da Moeda do Brasil e as investigações estão em aberto na tentativa de descobrir possíveis outros caso que tenham acontecido. O caso será levado ao judiciário local para os procedimentos de praxe.