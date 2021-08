Fim da dupla? Zezé di Camargo anuncia lançamento sem Luciano: “Nos vemos lá”

- Publicidade-

A princípio, é fato que o marido de Flávia Fonseca também já deu os primeiros passos em sua carreira solo, ao lançar um EP de música gospel. Entretanto, na ocasião ele deixou claro que havia lançado as canções em homenagem a sua mãe, Dona Helena, já que havia lhe prometido isso há muito tempo.

Por outro lado, sem muitos significados pessoais por trás, Zezé di Camargo está prestes a compartilhar com seus seguidores o que trabalhou na quarentena. Em suma, o noivo de Graciele Lacerda não nega suas origens no sertanejo, e comtemplará seus fãs com novas canções em um projeto audiovisual.

“A espera acabou! Guardem essa data, 20/08. Nos vemos lá! #Rustico”, escreveu o cantor em seu Instagram . Além disso, em outra publicação, ele também deu detalhes do primeiro single do projeto, intitulado ‘Vou Ter Que Tomar Uma’.

“A primeira do meu novo projeto #Rustico, já tem data de lançamento! #VouTerQueTomarUma é a carro chefe desse trabalho. Dia 20/08, meia-noite (00h), em todas as plataformas. Pré Salve e ouça em primeira mão! (Link na Bio)”, pontuou Zezé di Camargo.