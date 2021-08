Festa do risca faca na zona rural no interior do Acre termina com três esfaqueados

- Publicidade-

Os jovens Roberto de Souza Oliveira e Ronaldo Oliveira de Souza, ambos de 18 anos, e mais uma pessoa que não teve o nome divulgado, foram feridos a golpes de faca, na noite deste sábado (21), em uma residência que tem acesso pelo Igarapé Boca de São João, na zona rural do município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Roberto e Ronaldo são primos e estava na companhia de vários “familiares e amigos”, inclusive do autor das facas, participando de uma bebedeira em uma residência, quando houve um desentendimento. Após a discussão se acalorar, Roberto, Ronaldo e o autor, se armaram com facas e começaram a se esfaquear. Um das vítimas, para não morrer, entrou em um canoa e se soltou a deriva no igarapé, sendo resgatado duas horas depois.

Populares prestaram os primeiros socorros a Roberto, Ronaldo e a outra pessoa que furou e foi furado, e levaram o trio a Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, onde os feridos receberam os primeiros atendimento e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

O caso deve ser investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano.