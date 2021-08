Faustão precisa ir ao hospital, passa por cirurgia e esposa anuncia seu estado de saúde

O apresentador Fausto Silva, o lendário Faustão, precisou ir ao hospital nesta quinta-feira (12). A esposa do famoso contou sobre a situação de saúde do famoso.

Na tarde desta quinta, Faustão precisou visitar o hospital para uma cirurgia planejada. Aos 71 anos, o famoso esteve no Hospital Israelita Albert Einstein para um retirar um catéter de diálise.

De acordo com informações obtidas pelo site NaTelinha, a própria esposa do apresentador, Luciana Cardoso, contou sobre o procedimento: “Ele esteve no Einstein hoje, mas pra fazer uma cirurgia pra tirar um catéter que estava usando no tratamento que ele estava fazendo”, iniciou.

Em seguida, a esposa de Faustão tranquilizou os fãs do apresentador: “Graças a Deus ele está ótimo agora. Já está em casa de alta”.

Por fim, a retirada do catéter é por conta de um tratamento que Faustão faz para melhor funcionamento de seus rins. Ainda ao portal, Luciana ressaltou que o apresentador não colocou marcapasso, como algumas notícias veicularam: “Marcapasso ele colocou em dezembro”.

Enquanto Faustão segue bem após procedimento, Silvio Santos poderia estar no mesmo hospital

Datena aproveitou seu programa ao vivo na Band para entregar uma informação sobre Silvio Santos, mas foi negada pela assessoria do apresentador. O âncora do Brasil Urgente entregou que o dono do baú estaria com suspeita de Covid-19 e foi ao hospital.

“Está correndo na rede social que o Silvio Santos estaria com a Covid-19 […] Eu conversei com fontes ligadas à família do Silvio alguns me disseram que realmente ele está com Covid. Ele cancelou as gravações que ele deveria fazer neste final de semana”, destacou Datena sobre o apresentador do SBT.

Mesmo dizendo que a informação partiu de dentro do canal de Silvio Santos, a emissora garantiu em nota que o famoso não está com Covid-19.