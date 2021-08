Faustão entrará no ar na Band de 2ª a 6ª e leva mais gente da Globo

- Publicidade-

O novo programa de Fausto Silva na Band já está sendo estruturado. De acordo com Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, a atração está sendo preparada para a faixa das 20h30 às 22h, de segunda a sexta-feira.

O novo programa entrará no ar após o bem cotado Jornal da Band, que sucede o Brasil Urgente, dono de uma das maiores audiências da emissora.

Além de Chris Gomes, diretor do Domingão do Faustão que já tinha deixado a Globo em maio, a fim de preparar o futuro programa do apresentador, mais dois profissionais estão trocando de canal: José Armando Vanucci, redator-final do Domingão, e Beto Silva, diretor da Super Dança dos Famosos, que deixará a Globo no final do mês.