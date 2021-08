Fartura: Piracema movimenta o comércio do pescado em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

As piracemas de peixe são comuns nessa época do ano e no porto de Cruzeiro do Sul algumas espécies já estão sendo vendidas há vários dias.

O preço varia de acordo com o tamanho do pescado e a espécie. Os peixes mais procurados são os de couro, como é o caso do mandim e surubim.

O vendedor de peixe Deuzimar Marques, afirma que esse momento é o de fartura. “É muito peixe não podemos reclamar pois tem muito peixe pra vender e fresquinho”, disse.

Seu Franciso Coelho é pescador e tinha acabado de chegar no porto da cidade para vender o pescado. “Já deixei um sobrinho pra levar o peixe pra vender, só que a venda não tá boa, porque as pessoas acham caro”.