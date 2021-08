Famosos mandam mensagens para Silvio Santos após internação por Covid-19

- Publicidade-

Silvio Santos, de fato, acabou sendo internado com Covid-19 no hospital Albert Einstein. Dessa forma, o SBT confirmou o estado de saúde do apresentador, que testou positivo para a doença.

Patrícia Abravanel também se manifestou para confirmar a internação do pai. “Olá pessoal. Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, disse a herdeira.

Sendo assim, diversos famosos usaram as redes sociais para desejar força para Silvio. “Todas as minhas orações para uma rápida recuperação do Silvio Santos. Deus no comando”, disse Celso Portiolli. “Desejo melhoras ao Silvio Santos! Que se recupere o quanto antes”, desejou Tico Santa Cruz. “Deus está no comando! Já, já ele estará de volta”, disse Helen Ganzarolli.