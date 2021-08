Famosa desiste de participar da nova temporada de A Fazenda e motivo é vazado

Tati Zaqui, dona de diversos hits, mas não que nem Biel que possui “seis”, água na Boca e Diaba, recebeu o convite para ir para A Fazenda, mas, não vai mais. Isso porque segundo o jornalista do site Metrópoles, Leo Dias, a artista não passou pelo pente fino da emissora, na véspera do pré-confinamento do programa.

Dessa forma, a funkeira Tati Zaqui, após ter sido confirmada pelo mesmo jornalista, acabou sendo removida do elenco principal da atração. Segundo a coluna de Leo Dias, o reality show A Fazenda 13 está prevista para ir ao ar no dia 14 de setembro, com Adriane Galisteu.

Com direção geral de Rodrigo Carelli, a Record TV começou a depositar os valores pagos aos artistas para entrarem no programa. Este é um período decisivo, e após aceitar o compromisso nenhum deles poderá deixar o contrato assinado com a emissora.

Mais sobre a matéria

Sendo assim, por um lado, muitos famosos apontados por Leo Dias poderão não estar na A Fazenda 13. Segundo o próprio jornalista a produção está tentando refazer o elenco após ele ter vazado a lista completa dos integrantes da décima terceira edição do programa rural. Além disso, todos os 20 participantes terão a chance de ganhar R$ 1,5 milhão.

No entanto, na internet, o programa começou a ser visto como piada, e sobre até mesmo para o jornalista do Metrópoles. Alguns internautas foram bem sinceros em relação ao elenco do programa.

Sendo assim, uma internauta disse: “Pelo jeito essa Fazenda13 vai ser cheia de ex-bbb é melhor reprisar a fazenda 12”. Outro destacou. “Cara acho difícil eles conseguirem escalar um casting tão bom quanto a fazenda do ano passado.” “E tanto de nome que Leo Dias da ..que não vai cabe na afazenda13”, disse outro comentando sobre o Leo Dias.