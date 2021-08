Familiares reconhecem peças de roupa encontradas com ossada na praia do Juruá como sendo de Matheus desaparecido há um mês em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Uma ossada humana foi encontrada no bairro da Várzea, na mesma região onde o jovem Matheus Cavalcante de Souza que está desaparecido há quase um mês, foi visto pela última vez.

Exames vão apontar se o corpo é mesmo do Matheus. “A perícia foi acionada, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. As ossadas foram recolhidas e levadas para perícia e assim que sair algum laudo definitivo poderemos saber de quem se trata a vítima”, relatou o delegado Policia Civil, Romulo Carvalho.

Uma das possibilidades mais prováveis é que os restos mortais podem ser do adolescente Matheus através de exame de DNA e arcada dentaria da vítima. “Algumas características indicam que podem ser do Matheus, mas não descartamos nenhuma hipótese. A família já reconheceu peças de roupas do jovem Matheus, relatou o delegado.