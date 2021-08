Família recupera cachorrinha que havia sido levada por suspeito dentro de mochila no Acre

- Publicidade-

Na manhã desta segunda-feira (09), foi registrado o regate da cadelinha Jolie de 3 anos, da raça ShihTzu. Ela havia sido levada da frente da casa da sua dona, Silzete Lima, no último sábado (07). As imagens de uma câmera de segurança mostram um homem de mascará colocando a cadela dentro de uma mochila.

A família fez uma campanha nas redes sociais. E segundo Silzete, ela recebeu a denúncia de que o homem estava no Mercado do Bosque, em Rio Branco, na manhã desta segunda e foi até lá. Ela tirou fotos do suspeito e pediu ajuda para um pastor para que distraíssem ele até a chegada da polícia.

“Liguei para a polícia e pedi que um pastor me ajudasse chamando atenção dele. Ficamos conversando com ele até a chegada da polícia”, destacou.

Silzete contou que o suspeito alegou que o intuito não era furtar a cachorra e confessou que vendeu o animal para uma mulher. A polícia então foi até a casa onde ele havia deixado Jolie e resgatou a resgatou. Segundo informações, o animal foi vendido pelo valor de R$ 60,00.

“Eu fiquei tão feliz que a encontramos. É um pobre coitado. Agora, a Jolie está no veterinário fazendo exames de sangue e sendo cuidada. Não vamos permanecer com a queixa, o suspeito é um viciado”, disse.

A família chegou a oferecer uma recompensa de R$1 mil para quem encontrasse Jolie.