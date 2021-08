FALTA VOCÊ: Cruzeiro do Sul vai vacinar com primeira dose pessoas à partir de 12 anos nesta segunda (09)

- Publicidade-

Uma ação voltada para alcançar o público que ainda não se vacinou acontece nesta segunda-feira, 09, no pátio da Igreja Batista Nova Vida, entre a AABB e o Mercantil Cohab, no bairro da Cohab. O tema da campanha “Falta Você” objetiva vacinar todos aqueles que por diferentes razões ainda não o fizeram.

O imunizante utilizado será o da Pfizer, por esta razão o horário da vacinação será das 17 às 21 horas em ambiente climatizado.

A cobertura vacinal em Cruzeiro do Sul está em cerca de 80% do público acima de 12 anos, com 1ª dose. Apesar do índice ser considerado um sucesso, o objetivo é ampliar ao máximo a cobertura vacinal de modo a obter o melhor resultado possível de imunização, sem deixar espaço para a propagação do Covid e suas variantes.

“A depender do resultado, é possível que esta seja a última ação de vacinação aberta a todos os públicos acima de 12 anos, por esta razão, é importante que quem ainda não recebeu a vacina ou que tem algum parente, amigo, que ainda não foi vacinado, que aproveite esta oportunidade”, explicou a secretária adjunta Valéria Lima.

A ação desta segunda ocorre após o recebimento de mais cerca de 4 mil doses do imunizante Pfizer encaminhados pelo PNI Estadual ao município de Cruzeiro do Sul. O prefeito Zequinha Lima enfatizou o empenho das equipes.

“Estamos muito felizes com o avanço da vacinação na nossa cidade, mas queremos chegar mais longe ainda. Quem ainda não se vacinou, tem mais esta oportunidade, pessoas de qualquer idade. Só vamos ficar tranquilos quando toda população estiver imune, para voltarmos a viver como antes”, destacou o prefeito.

As pessoas devem comparecer com documento de identidade e carteira de vacinação, se tiver.