Expulsa de aldeia no Acre, indígena trans cria perfil em rede social para superar preconceito: ‘Sou Kupi Poderosa’

Kupi sonha em ficar famosa e ser reconhecida pelo mundo — Foto: Reprodução

De Jordão para o mundo

O sonho de brilhar e ganhar o mundo ainda não chegou, mas, Kupi fez uma conta no Instagram que tem pouco mais de 7 mil seguidores e bomba com seus vídeos divertidos. Ela fala que todo o sofrimento que vive serve para que reúna forças e mostre ao mundo que todos podem ser livres para fazerem suas escolhas e serem felizes.

“Quero mostrar para o mundo que a gente pode ser feliz do jeito que é”, afima Kupi

“Depois que saí do Jordão fui morar em Tarauacá, mas, aqui eu moro tipo de casa em casa, alguns amigos me ajudam, eu fico em todo canto e não tenho renda, dependo da ajuda dos outros e do que ganho com as propagandas que faço. Mas, a verdade é que desde os 14 anos eu não tenho casa”, desabafa.

Kupi revela outro sonho que tem, além de conseguir uma renda e um local fixo para morar. “Colocar silicone, com certeza, é isso que eu quero e eu vou conseguir. Além de ficar famosa. Quero conhecer muitas pessoas que eu não conheço, quero que elas me ajudem a compartilhar meus vídeos.”

Sobre o dinheiro que ganha com as propagandas, Kupi diz que ainda não é suficiente para se sustentar, mas que adora a profissão que escolheu e também se diverte muito.

“Faço propaganda para algumas lojas, não ganho muito, não tenho dinheiro suficiente para me manter, às vezes ganho R$100, R$50 ou até um prato de comida, mas não tenho como comprar ainda meu alimento para viver, mas sou feliz. Tenho uma amiga e ela me ajuda como filha. Conheci ela através de um amigo dela que me levou para fazer uma propaganda para a loja dela. Essa minha amiga não me deixa com fome, me leva para a casa dela e me ajuda”, agradece. Reencontro com os pais Kupi fala que não guarda mágoas pelo que aconteceu com ela na aldeia em que morava, embora pense em como foi tratada pelos irmãos de sangue, mas diz que sempre que é possível encontra os pais e que o relacionamento com eles hoje é bom. “Já fiquei muito tempo sem vê-los, tem pouco mais de um mês que eles vieram aqui me ver. Já fui perto da aldeia, mas não entro lá. Meu pai diz que fica com saudade de mim e eu acredito,” afirma. Liderança indígena Huni Kuĩ diz que nos dias atuais há indígenas homossexuais em aldeias, mas que eles não se assumem abertamente — Foto: Reprodução Cultura X aceitação O sociólogo e doutor em linguística Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, de 58 anos, que também é um dos líderes do povo Huni Kuĩ, reconhece o tabu que ainda existe dentro da cultura indígena e diz que o tema é “delicado”, principalmente para os mais velhos. “Com relação à cultura do povo, nunca tivemos essas iniciativas de mulheres namorando com mulheres e nem de homens namorando com outros homens. Na verdade, nós aprendemos desde pequenos que homem casa com mulher e mulher com homem, a criação é assim. Antigamente tinha uma condução relacionada à cultura em que jovens de até 14 anos já tinham que se casar para formar família,” diz a liderança indígena.

Doutor Joaquim Maná, como é mais conhecido, é também secretário da Federação do Povo Huni Kuĩ do Acre (Fephac). Ele diz que quando acontece ao contrário do que é esperado pela cultura, há uma decepção para a família, já que os pais prometem cumprir com os deveres que fazem parte da cultura assim que os filhos nascem.

“Hoje, nesse mundo, não há mais essa exigência de a mulher casar logo, fica por conta dela, ela namora com quem quiser, casa com quem quiser, mas não é apropriado de acordo com a cultura, mas é aceito. Os homens também acabam não casando logo, a cultura de outros povos acaba indo para dentro das aldeias”, complementa.

Maná explica ainda que, ao longo da vida, com os indígenas saindo das aldeias para estudar, trabalhar e conhecendo outras culturas, os pensamentos e aceitações foram mudando. Ele fala que atualmente nas aldeias já há homossexuais, mas eles não assumem a orientação sexual.

“Para os mais velhos, ainda é um tema muito chocante. Fica subentendido, mas os índios não mostram que são, até por causa da cultura. Mas, agora, nos dias de hoje, não é que não pode, é uma decisão de cada um. Não temos uma regra para impedir, só que ainda têm algumas pessoas que são contra e acabam não entendendo”, finaliza.