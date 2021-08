Ex-mulher expõe Xand Avião e revela como os filhos realmente são tratados

- Publicidade-

O cantor Xand Avião foi exposto pela sua ex-mulher, Socorro Carvalho, que é mãe dos seus dois filhos mais velhos. Nas redes sociais, ela contou que eles não têm o mesmo tratamento que os outros dois.

Os mais novos são frutos do casamento atual com Isabele Temoteo e a ex não gostou nada de ver a foto do artista ao lado dos quatro herdeiros no último Dia dos Pais, acusando-o de usá-los como marketing.

Segundo ela, os dois levam uma vida simples, sem luxo, ao contrário dos filhos mais novos:

“Deixando bem claro que ninguém me deu um cala a boca, apenas vi que o melhor é ficar quieta na minha como eu sempre tive. Entrego nas mãos de Deus, mas é claro que meus filhos não têm o mesmo padrão de vida que os filhos dele com a atual. Uma hora ou outra a vida cobra isso da gente, a lei do retorno existe e bate na porta, mas é só minha opinião”.

Para completar, ela ainda curtiu um comentário que falava sobre Wesley Safadão ser muito criticado por conta do relacionamento antigo, enquanto Xand Avião é quem exclui os filhos do casamento anterior.

Recentemente, Xand Avião tomou uma atitude radical contra DJ Ivis. O músico deletou das plataformas digitais o hit que dividia com o produtor musical, preso após agredir a mulher Pamella Holanda.

A canção Não Pode se Apaixonar já não pode mais ser vista nos aplicativos de música, nem no canal do YouTube.

Além disso, Xand demitiu Ivis do seu escritório de agenciamento, o Vybbe, e, segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, o cantor também se disponibilizou a ajudar Pamella de 27 anos e Mel, filha do casal, de apenas 9 meses.

Em nota, a assessoria do cantor explicou: “Após retornar de viagem, o casal Xand e Isabele Temoteo tomou conhecimento dos fatos. Isa imediatamente mandou mensagem para Pamella e tentou contato algumas vezes sem sucesso”.

“Em seguida, Xand acionou o departamento jurídico da empresa para tomar providências e, publicamente, colocou sua equipe à disposição da vítima para auxiliar no que fosse necessário. A equipe também tentou contato algumas vezes e enviou mensagem para Pamella e sua advogada prestando toda solidariedade”, completou.

Confira: