Ex-esposa de Luciano Camargo detona Eduardo Costa e diz que cantor é gay: “Dá a rodela”

Não contente com a declaração, ela que cogitou recentemente que Luciano tiraria o primogênito Wesley, fruto do relacionamento entre eles, de seu testamento, ela ainda envolveu a atual affair de Eduardo Costa, alegando que a loira está sendo usada. “Usa as mulheres como porta de armário, agora ele arrumou uma loirona, ele vai meter o pé”, disse em vídeo recente em seu canal do Youtube.

Ambos muito ligados à polêmicas, Eduardo Costa ainda não respondeu as declarações de Cleo. Vale lembrar, no entanto, que só nos últimos meses ele já foi acusado de acabar com o casamento de Mariana, sua atual namorada que era casada e tem três filhos, além de racismo, por relativizar a causa e pelas declarações envolvendo a parceria “Cabaré”, que foi rompida por Leonardo no ano passado e pode gerar uma disputa judicial entre os sertanejos.