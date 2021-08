Ex detento revela: Picanha, drogas e bebidas alcoólicas no presídio são regalias de quem paga

No final de semana, o homem disse que fazia um “rateio” com outros “comissionados” da cadeia. Segundo ele, cada um colocava quinhentos reais para comprar “picanha, camarão”e “lanche no MC Donald’s”.

No diálogo, um dos presos afirma que a entrada de Montenegro no sistema pode piorar a situação no complexo penitenciário porque “a direção está escaldada”, ou seja, com medo de ser pega na escuta e de o diretor ser exonerado.