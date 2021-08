Ex de Biel desabafa sobre supostos vícios, golpes nos EUA e casos do cantor

- Publicidade-

Após Tays Reis negar que esteja grávida de Biel, a ex-esposa do cantor, Duda Castro, aproveitou o momento para reviver antigas desavenças com o artista. Ele, claramente, não gostou nada da situação e rebateu, acusando-a de criar “caso”.

Em réplica ao desabafo do cantor, ontem Duda resolveu expor algumas supostas polêmicas protagonizadas por Biel enquanto eles viviam juntos nos EUA.

Em textos longos publicados nas redes, ela alegou que o cantor tentou aplicar golpes em seu ex-empresário, Pierre, que o mesmo abusava do álcool, era viciado em drogas, tinha casos com homens e ainda deixou uma dívida com inúmeras prostitutas no exterior.

“Eu poderia perder meu tempo com você e suas múltiplas personalidades, mas só de pensar em qualquer coisa sua me embrulha o estômago. Você teve que sair de Los Angeles por criar problemas com inúmeras pessoas. Seus golpes em ex-empresário, sua tentativa de tirar 100 mil dólares de Lucas Keller da MIlk & Honey, sua dívida com dois advogados diferentes, sua dívida com inúmeras prostitutas, seus casos de traições com outros homens, golpe que deu por falta de pagamento em dois condomínios, tentativa de engravidar e por aí vai”, iniciou ela.

“Golpe de Green card? Olha o nível de ser humano que você é. Eu me tremo toda sempre que vejo seu nome, por tudo que vivi ao seu lado e por tudo que assisti você fazendo com outras pessoas. Você faz isso com todo mundo. É nítido seu vazio. Seu Deus é o dinheiro e sua defesa é o ataque. Você não dorme em paz sabendo que inúmeras pessoas te conhecem de verdade, inclusive eu. Cansei da sua falta de respeito e do seu abuso que visivelmente eu sofro até hoje”, continuou Duda.

Uma hora após a publicação da ex-esposa, Biel compartilhou alguns vídeos em seu stories do Instagram. Abraçado com Tays Reys, ele disse: “está difícil ser feliz”. Em rebate, Tays disse: “mas a gente é feliz”. Biel, então, riu. “Mas está difícil tentar ser feliz”. Por fim, o casal selou um beijo.

O UOL tentou contato com a assessoria de Biel para comentar as acusações feitas por Duda Castro, mas até o momento não houve resposta.