Ex-BBB Gleici Damasceno perde processo na justiça e terá que pagar

Gleici Damasceno perdeu o processo que movia contra a dentista Nayane de Souza Pacheco. A ex BBB entrou na justiça após a profissional ter tornado pública uma rinomodelação feita no final de 2020. O Famosando teve acesso a sentença deferida pelo juiz Sidney da Silva Braga no dia 26 de julho. O juiz julgou improcedente a ação e condenou Gleici a pagar as custas processuais além dos honorários advocatícios e mais 10% do valor da causa. A decisão é passível de recurso.

Na ação a ex BBB pedia uma indenização de R$80 mil por danos morais, ou seja, terá que desembolsar 10% desse valor. Além disso, Gleici alegou que a profissional tentou se autopromover profissionalmente quando postou em sua rede social suas fotos de ‘antes e depois’. A influenciadora também disse que passou a apresentar crises psicológicas. Isso pois não gostou do resultado do procedimento e não mais se reconhecia quando se olhava no espelho.

Permuta

Portanto, realizou-se o procedimento em troca de permuta. Ou seja, Gleici não pagou em dinheiro pela rinomodelação autorizando assim, a divulgação do procedimento pela dentista e divulgando a profissional em seu Instagram. Mesmo que verbal, o juiz considera que foi feito um contrato entre elas.

Na sentença, cita-se um vídeo gravado com o consentimento de Gleici. “Não é minimamente verossímil que a autora tenha proibido os réus de divulgarem a sua imagem, haja vista que ela vive da exploração da sua imagem, tal como afirmou em fls. 05/06, e, principalmente, porque a autora participou de um vídeo gravado instantes antes do procedimento estético em que ela e a ré narram que a autora será submetida a uma modificação “sutil” e que “vocês” (os seguidores e fãs da autora) “terão que adivinhar””

Entenda o caso

Gleici Damasceno realizou um procedimento estético não cirúrgico denominado rinomodelação no final de 2020. No dia 2 de março deste ano, Gleici participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, para comentar o BBB21. Na ocasião, o público notou uma transformação no rosto da famosa, que havia se submetido a uma rinoplastia (cirurgia de redesenho do nariz). Ela passou a receber um grande número de mensagens negativas, muitas delas especulando o motivo de ter alterado sua fisionomia.

Até então, Gleici não havia falado publicamente sobre as intervenções cirúrgicas que fez em seu rosto. Mas se viu obrigada a dar uma “satisfação” ao público porque Nayane, no mesmo dia em que a ex-BBB esteve no Encontro, postou nas redes sociais um “antes e depois” da milionária, que havia visitado sua clínica no final de 2020 para realizar uma série de procedimentos estéticos, entre eles a rinomodelação e a harmonização facial.

A influenciadora digital se irritou por ter sido exposta e decidiu processar Nayane, pedindo uma indenização de R$ 80 mil de danos morais. Em seu entendimento, a dentista tirou proveito de sua imagem para se autopromover, além de causar constrangimento por tornar público os procedimentos aos quais se submeteu. Ela também diz que violou-se o sigilo do paciente, uma infração ao código de ética da profissão.