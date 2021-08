Evento on-line e gratuito ensina como conseguir um estágio

O estágio, no ensino superior, é a porta de entrada dos alunos para o tão almejado emprego na área que escolheram trabalhar e, por isso, é imprescindível que as instituições de ensino criem meios e canais para garantir que isso ocorra. Pensando nisso, a Estácio se uniu à Academia do Universitário, empresa que capacita e oferece diversas oportunidades para os alunos seguirem nas suas carreiras, para juntas realizarem no dia 18 de agosto, Dia do Estagiário, um encontro virtual para celebrar a data.

Acesse a programação completa em https://bit.ly/ DiaDoEstagiario-2021

O encontro, gratuito e aberto ao público – independentemente de ser aluno ou não – tem, aproveitando o retorno gradual do mercado de trabalho e o avanço da vacinação contra à Covid-19, a intenção de conectar universitários a profissionais com sólida atuação no mercado de trabalho, e que podem, pela sua experiência, auxiliá-los com dúvidas, dicas e orientações sobre como começar o novo semestre com melhores chances de conquistar uma oportunidade de estágio em ótimas empresas. Dividido em três períodos – manhã, tarde e noite – as palestras serão transmitidas ao vivo pelo Youtube da Academia do Universitário.