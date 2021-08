Estudo aponta terceira dose para vacinados com Coronavac a partir de 55 anos

- Publicidade-

Uma terceira dose de vacina contra a Covid é recomendada para indivíduos com 55 anos de idade ou mais que foram imunizados com CoronaVac, aponta estudo conjunto realizado pelo Instituto do Coração (InCor) e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

O estudo, publicado como pré-print, uma versão prévia sem revisão dos pares, tinha como objetivo avaliar como o sexo e a idade dos indivíduos poderiam impactar na resposta à vacina.

A CoronaVac foi a primeira vacina contra a Covid disponível no Brasil e, por isso, foi utilizada nos grupos que, na época, foram considerados mais vulneráveis: idosos e profissionais de saúde.

Os dados apontam que, após uma determinada idade, a proteção induzida pela CoronaVac contra a Covid-19 não é tão pronunciada quanto a proteção adquirida naturalmente, após a infecção pelo vírus.

No estudo, os pesquisadores sugerem que pessoas acima dos 55 anos que receberam as duas doses de CoronaVac poderiam se beneficiar de uma terceira dose de uma vacina diferente.