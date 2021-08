Estudante de Cruzeiro do Sul é campeã da Região Norte em concurso de redação realizado com todos os colégios Cívico-Militares do Brasil

- Publicidade-

Mais uma vez o estado do Acre ganha destaque no cenário nacional. A boa notícia vem de Cruzeiro do Sul, onde a estudante da Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker, Emily Lavinia Maciel, recebeu, nesta sexta-feira, 6, a informação do título de campeã da Região Norte em concurso de redação realizado com todos os colégios Cívico-Militares do Brasil.

O desafio era discorrer sobre a importância da cidadania e do civismo cultuados nas Escolas Cívico-Militares para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A vencedora, que cursa o terceiro ano do Ensino Médio e tem apenas 17 anos, ressalta que a conquista tem um valor imensurável.

A acreana Emily Maciel é a grande vencedora da Região Norte de concurso realizado por alunos das 53 Escolas Cívico-Militares do Brasil. Foto: Marcos Santos/Secom

“Eu vi o concurso como uma boa oportunidade para estudar para o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio]. Inscrevi-me, pois tinha a certeza da minha capacidade. Estou muito feliz! Por isso, aproveito e deixo aos jovens a mensagem de que nunca desistam de estudar, se dediquem, que conseguirão realizar seus sonhos”, disse a campeã.

Na fase preparatória, a escola disponibilizou material para auxiliar os alunos nos estudos sobre estrutura do texto dissertativo-argumentativo e também em assuntos relacionados à defesa nacional, ao civismo e ao patriotismo. A professora Thaís Melo, que é a responsável pela disciplina de língua portuguesa dos terceiros anos do colégio, relata que a pandemia não foi empecilho para preparação dos discentes.

Equipe responsável pelo sucesso da acreana no concurso. Foto: Marcos Santos/Secom

“Na escola, realizei um encontro presencial com os alunos que participaram da disputa. Nele, foi possível debater e passar dicas importantes sobre o texto e seu tema”, completou a educadora.

Comemoração do feito

Após receber a grande notícia, a equipe gestora do colégio, liderada por Rosa Guimarães Lebre, organizou, neste sábado, 7, um café da manhã para saudar Emily Maciel pela conquista. A gestora enfatiza que o projeto de implantação de sistemas militares no ensino da região do Juruá é um sucesso.

Um café da manhã foi preparado para saudar a campeã pela conquista. Foto: Marcos Santos/Secom

“Já tivemos várias conquistas ao longo desses quase dois anos. Nossos alunos foram muito bem na Olimpíadas Brasileira de Matemática (Obmep) de 2020, tivemos grandes êxito na aprovação de alunos no Enem e outros ganhos. Tudo é fruto de trabalho realizado por uma excelente equipe”, analisou a gestora.

A diretora acredita que a motivação e a disponibilidade do colégio fizeram a diferença na conquista do título. “Quando queremos, quando corremos atrás, quando realizamos o nosso ofício com prazer, chegamos a resultados como esse” disse.

Ao todo, são 53 escolas da modalidade no país. Dentro do concurso, é feita a escolha de um vencedor para cada região.

Premiação

A premiação dos 5 alunos vencedores será feita em Brasília, no próximo dia 9 de setembro. Cada vencedor receberá R$ 3 mil pelo destaque no concurso.