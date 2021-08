Estado e Ufac iniciam tratativas para a construção do Hospital Universitário

- Publicidade-

Em parceria com o governo do Estado, a Universidade Federal do Acre (Ufac) deu início na última quarta-feira, 18, às tratativas para a construção do Hospital Universitário, no campus de Rio Branco. A reunião contou com a presença do gestor da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar e a reitora da Ufac, Guida Aquino.

De acordo com Guida Aquino, o hospital terá capacidade para atender 245 mil consultas médicas e realizar 9 mil procedimentos cirúrgicos por ano, gerando cerca 1,8 mil empregos diretos. Além de suprir a demanda de atendimento a saúde no Estado.

“Tratamos sobre a possibilidade de um recurso do governo do Estado para que seja repassado para a Ufac com o objetivo de podermos construir o Hospital Universitário que vai atender toda uma demanda do Estado, por ser um hospital completo, estamos confiantes que essa parceria dará certo”, destacou a reitora.

O hospital pretende realizar atendimentos para todos os públicos, desde os recém nascidos aos idosos. Terá também uma maternidade que contará com toda uma estrutura necessária com 320 leitos de enfermarias, 40 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, banco de leite, 11 salas para cirurgia e 60 consultórios ambulatoriais para os cuidados intermediários.

Para a realização da obra, o investimento do complexo hospitalar é estimado em R$ 225 milhões. Para a primeira etapa da obra, serão necessários cerca de R$ 175 milhões que estão sendo pleiteados pelo Estado e também pela bancada federal.

“O governo pretende firmar a parceria com a universidade para a construção do hospital universitário, em breve o governador irá em Brasília para tratar da possibilidade de transferir os recursos já garantidos na ordem de R$ 60 milhões que nós temos para a construção da nova maternidade e repassar esse valor para a Ufac. Além dos demais recursos oriundos do governo federal”, ressaltou Cirleudo Alencar.