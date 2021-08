Esposa de William Bonner tem morte na família e desaba: “Não faça se sentir pior”

- Publicidade-

A princípio, a fisioterapeuta explicou que seu sobrinho tirou a própria vida nos últimos dias, com um profundo quadro da doença mental. Além disso, ela também fez questão de conscientizar seus seguidores sobre o assunto, uma vez que estamos próximos do setembro amarelo.

“No início dessa semana, minha família sofreu uma grande perda. Meu afilhado, com 21 anos, sofrendo de depressão tirou sua vida. O suicídio acontece com mais frequência do que sabemos mas ainda não é assunto muito discutido. Não precisa e não deve ser assim. Precisamos estar sempre atentos aos nossos. São pequenos os sinais que eles nos emitem”, começou dizendo a esposa de William Bonner.

Em seguida, a esposa do jornalista deixou claro que uma simples conversa mais atenta consegue diagnosticar o problema familiar. Sendo assim, podemos ajudar entes queridos e pessoas próximas a lidar com o problema, sempre procurando a ajuda adequada.

“É um comportamento. Uma conversa. Um olhar. A legenda de uma foto nas redes sociais. Tudo precisa ser observado! Depressão é uma doença! Ela não some. A pessoa convive, mesmo medicada, com a doença dentro dela. É necessário ajuda psiquiátrica e psicológica constante, além do apoio familiar”, conta Natasha Dantas.