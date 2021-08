Esposa de Cid Moreira rasga o verbo e se defende: ‘Aumentando a agressão’

- Publicidade-

A esposa de Cid Moreira, Maria de Fátima Sampaio Moreira, decidiu quebrar o silêncio e abriu o jogo para se defender das acusações que tem sofrido dos filhos de seu marido, Rodrigo Moreira e Roger Moreira, segundo ela, eles sempre foram hostis com ela e faziam chantagens e ameaças veladas, mas que de um tempo para cá a situação estava ficando incontrolável.

Mulher de Cid Moreira rasga o verbo

Os filhos de Cid Moreira afirmaram para a justiça que o pai sofre maus-tratos por parte da mulher. Maria de Fátima então decidiu falar e usou uma oportunidade que teve no programa A Tarde é sua (Rede TV), na ocasião ela disse estar evitando falar ao público sobre o assunto, pois existe um processo do Roger contra o pai que corre em segredo de justiça, e por tanto, não pode ser comentado.

Mas, diante da situação ela disse que precisou se defender. “Eles foram aumentando a agressão, nos perseguindo. Vocês pensam que isso é de agora? Isso é uma coisa antiga. Tem 21 anos que estou com o Cid. Vocês podem imaginar o que essas pessoas têm tentado fazer comigo, mas era de forma mais particular e discreta, as chantagens, as ameaças, os jogos. Não são ameaças claras, são veladas e é muito triste”, disse ela em sua defesa.

Ela se defendeu das acusações

Maria de Fátima fez questão de negar que tenha cometido qualquer ato de agressão ou maus-tratos contra o esposo. Falando sobre o filho adotivo do veterano ela disse que conhece ele muito bem e afirmou que ele tem o caráter transtornado e desde sempre ela já sabia que teria que aprender a lidar com ele para o resto da vida, pois estava casada com seu pai.

Cid Moreira também concedeu uma entrevista em que negou que tenha sofrido cárcere privado ou qualquer outra agressão por parte de sua mulher. Ele garantiu que para ele, Maria é um presente de Deus e que acusações como essa fazem com que ele se sinta constrangido e triste.