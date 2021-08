Entrevistados apostam Jorge Viana como o melhor governador dos últimos 30 anos no Acre

- Publicidade-

Um levantamento do Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou na tarde desta terça-feira, 10, aponta que o ex-senador Jorge Viana (PT) foi apontado pelos entrevistados como melhor governador da história do Acre nos últimos 30 anos.

Na pesquisa estimulada para governador, Gladson aparece com 62%, seguido por Sérgio Petecão (PSD) com 13%, Jenilson Leite (PSB) com 3% e David Hall (Cidadania) com 1%. Brancos e nulos marcaram 12%.

Não souberam ou não responderam registraram 9%. Já no questionário espontâneo, Cameli aparece com 41%, contra 6% de Jorge Viana, 3% de Petecão, 1% de Marcus Alexandre e outros registraram 1%. Branco e nulo 13% e não souberam e não responderam marcou 35%.