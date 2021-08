Enteada é estuprada pelo padrasto desde o ano de 2014 sob ameaças de religiosidade

- Publicidade-

Durante a amanhã a equipe do distrito integrado de polícia apresentou o flagrante ocorrido na noite de segunda-feira (23), por volta das 18:00 um homem de 33 anos apontado como autor de estupro contra sua entrada, uma adolescente de 16 anos, ocorrido na rua josé miranda coelho, bairro jorge teixeira, zona leste de manaus.

A vítima chegou a delegacia no 30º Distrito Integrado de polícia (DIP), e pediu para falar com o delegado Torquato Mozer, ela estaria na companhia de uma amiga quando ambas estariam seguindo para escola e ali então mediante a forma em que a jovem se encontrava, a amiga começou a questioná-la e a vítima começou a chorar relatando que acabara de acontecer quando estava tomando banho para se arrumar para ir para escola. Ao abrir a porta do banheiro deparou-se com seu padrasto, por mais uma vez ele que no dia não teria ido ao trabalho por estar doente aproveitou-se da oportunidade de estarem a sós e cometeu o crime de estupro a partir de então as investigações iniciaram.

Captura de tela/Imediato

Durante oitiva ao delegado a jovem alegou que estaria passando por esta situação desde o ano de 2014 sob ameaças, na qual o padrasto alegava que iria contar para mãe da vítima por ser religiosa que a mesma não cumpria todas as regras da igreja, e segundo ele, a vítima não poderia usar calça jeans, brincos e maquiagens e a jovem por usar algumas vezes era flagrada pelo padrasto e sobre a questão de ameaças acabava cedendo ao fato.

O homem foi preso em flagrante, em seguida foram feitos exames de conjunção carnal e se for confirmado ele irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde permanecerá a disposição da Justiça.