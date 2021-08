Enfermeira fica ferida após veículo capotar na BR-317

- Publicidade-

A enfermeira Ana Paula dos Santos Maciel, 30 anos, foi vítima de um acidente no final da tarde desta terça-feira (10), no km 28 da Baixa Verde, na BR-317, na Estrada de Boca do Acre.

Segundo informações de populares, a enfermeira trafegava no sentido Rio Branco/Boca do Acre com destino a sua residência na Baixa Verde. A mulher estava em um carro Fiat Palio, de cor preto, quando o pneu do carro estourou e a motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou várias vezes e foi parar às margens da BR-317.

Com o impacto, a enfermeira foi arremessada para fora do carro e sofreu uma lesão na clavícula esquerda.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a mulher ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. O laudo com as causas do acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo do Juízado de Trânsito. O veículo em seguida foi removido por familiares.