Encceja: apostilas gratuitas para estudos são ofertadas pelo Inep

As provas do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) serão realizadas no dia 29 de agosto de 2021. Portanto, este é o momento de focar nos estudos. Pensando nisso, o Inep disponibilizou apostilas gratuitas para estudos.

O exame oferece a oportunidade de milhares de pessoas obterem certificados de ensino fundamental ou ensino médio. Na edição de 2020/2021, 1,6 milhão de pessoas tiveram suas participações confirmadas.

Vale lembrar que o Encceja é organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o mesmo instituto responsável pelo Enem. Portanto, as apostilas do Encceja já são específicas para a avaliação.

Encceja: apostilas gratuitas

As apostilas gratuitas do Encceja podem ser obtidas no site do Inep. Os interessados também podem fazer as provas anteriores para terem noção do que esperar na própria avaliação. Os gabaritos e os cadernos também estão no mesmo endereço eletrônico.

Geralmente, o Encceja costuma cobrar as seguintes disciplinas:

Ciências Naturais (apenas ensino fundamental);

Química, Física e Biologia (apenas ensino médio);

Matemática;

Língua Portuguesa;

Inglês e Espanhol;

Artes;

Educação Física;

História;

Geografia;

Filosofia;

Sociologia.

Além disso, há uma prova de redação que deve ser redigida conforme o tema oferecido pelo Inep.

Quem pode participar do Encceja

Qualquer pessoa que não tenha um certificado de ensino fundamental ou médio pode fazer a prova do Encceja de forma gratuita. Além disso, é necessário ter as seguintes idades mínimas:

15 anos para quem for fazer a prova de nível fundamental;

18 anos para quem para a prova de nível médio.

Provas foram adiadas

Como informado no início da matéria, as provas serão realizadas na data provável de 29 de agosto de 2021. Anteriormente, as avaliações ocorreriam em 25 de abril de 2021. No entanto, a pandemia de COVID-19 impediu a aplicação.

Agora, é bem provável que não haverá outro adiamento. O avanço na vacinação e a urgência de se cumprir cronogramas no Inep são componentes que pendem para a realização no mês de agosto.