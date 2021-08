Em Sena Madureira: Secretaria Municipal de Cidadania promove oficinas preparatórias aos Reeducandos do Presídio Evaristo de Moares

- Publicidade-

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS), por meio do Programa Nacional de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, (Acessuas Trabalho) promoveu a realização de 04 oficinas preparatórias aos Reeducandos, que cumprem pena no Presídio Evaristo de Moares, em Sena Madureira.

As oficinas ocorreram nos dias 27 e 29 de Julho e 03 e 08 de Agosto, com duas horas de duração e objetivaram promover a integração dos reeducandos ao mercado de trabalho. Garantindo a eles, o acesso à cursos preparatórios, auxiliando-os no processo de ressocialização.

De acordo com o Coordenador do Acessuas Trabalho, professor Luiz Carlos, tão logo a Direção da Unidade Prisional conheceu o programa, solicitou sua realização no local. “Nós da equipe do acessuas fizemos uma visita ao diretor da unidade, Francisco de Assis, para apresentar o projeto, e prontamente ele solicitou a realização na localidade. É um programa importante, que além de preparar o apenado para o mercado trabalho, também os tira da ociosidade, ocupando sua mente com o que é bom”, destacou.

Vale destacar que durante o encerramento das oficinas, o gestor da SEMCIAS, Daniel Herculano fez a entrega dos certificados aos reclusos que participaram das aulas.