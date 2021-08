EM SENA: Monitorado é recolhido ao regime fechado após quebrar normas do sistema de monitoramento eletrônico

- Publicidade-

Na manhã dessa quarta-feira 18, policiais penais cumpriram determinação judicial contra um preso monitorado, que vinha tentando burlar o sistema de monitoramento para a pratica de contravenção penal. O preso cumpria o regime em Manoel Urbano, sua cidade de origem, e foi recolhido ao regime fechado no presídio de Sena Madureira.

De acordo com informações, em datas anteriores o monitorado já havia descumprido normas impostas para a manutenção do benefício no regime semiaberto. Achando que ficaria impune, o monitorado foi além: tentou usar de uma prática corriqueira entre eles, quando em posse de papel alumínio envolveu a tornozeleira eletrônica para perder a sinalização com a Central, instalada no presídio Evaristo de Moraes, que acompanha a movimentação dos presos.

A meta era causar uma instabilidade no equipamento para poder praticar movimentação não autotizadas pela lei. Porém, com a evolução da tecnologia, o Iapen corrigiu esse tipo de violação, que é caracterizada como falta grave.

Diante dos fatos, o monitorado em questão foi surpreendido pelos policiais penais, que, com a ordem de prisão em mãos, foram até Manoel Urbano e recolheram o mesmo ao presídio de Sena, onde aguardará o pronunciamento do judiciário.