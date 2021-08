Em Rio Branco, aulas presenciais retornam dia 20 de setembro em 28 escolas do município

As aulas vão retornar de forma gradual, no formato híbrido, e escalonado em 28 escolas municipais e apenas para os alunos do 5º ano, que são aproximadamente 1,6 mil estudantes, segundo informou a diretora de ensino da Seme, Maria Zélia Mendonça.

“Mesmo assim, ainda é com percentual de 1/3 dos alunos, em formato híbrido e depois de 21 dias a gente retorna com outra parte que são dos 3º e 4º anos. Então, vamos voltar gradativamente”, disse.

Na rede estadual de ensino no Acre, que no primeiro semestre já tinha aulas no esquema híbrido, as atividades serão retomadas no dia 8 de setembro. Nas escolas particulares, que também já tinham adotado o esquema de aulas presenciais e on-line, o retorno do segundo semestre ocorreu no dia 2 de agosto.

A diretora disse que o 5º ano é prioridade devido às avaliações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que é feita por alunos destas turmas. “Eles vão fazer a prova Brasil do 20 de novembro até o dia 8 de dezembro. Então, todos eles vão retornar e receber este reforço para que participem desta avaliação.”

Além disso, o retorno ainda é opcional por parte dos pais ou responsáveis e também depende de escala e os alunos voltam por meio de escalas semanais. As escolas aplicaram avaliações e vão fazer levantamento dos alunos que estão com maiores dificuldades no ensino remoto para que eles estejam com mais frequência nas aulas presenciais.

“A partir desse grupo que é prioridade, a escola vai levantar aqueles que apresentam maior dificuldade de aprendizagem, porque aplicamos uma avaliação, e vai retornar mais tempo para a escola, ele vai retornar mais vezes, então é uma metodologia que a escola quem vai definir”, explicou.

Medidas

Maria disse que devem ser adotadas todas as medidas sanitárias vigentes, de uso de máscara, álcool em gel, além do distanciamento de 1,5 metro que deve ser mantido entre as cadeiras e filas na hora de servir o lanche, no período de intervalo.

“E as normas de higiene, de lavar as mãos antes de entrar na sala, antes de lanchar. Estão sendo instaladas pias extras nas escolas, nos corredores e entradas para eles poderem lavar as mãos. A secretaria vai fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)”, disse.

Além disso, os profissionais estão participando de reuniões, nas quais são repassadas as orientações sobre os cuidados que devem ser adotados.

Escolas particulares

Diferente das escolas públicas, a maioria das instituições particulares iniciou as aulas de 2021 ainda em janeiro, e outras em fevereiro. O segundo semestre iniciou dia 2 de agosto.

Todas as escolas sindicalizadas estão com ensino híbrido (aula remota e presencial) e seguindo o que determina o decreto governamental, com capacidade limitada de até 50% dos alunos, por conta da bandeira amarela. O ensino híbrido deve permanecer até o final do ano, segundo o sindicato.