Em Rio Branco, 75% dos empresários avaliaram a vendas dos Dias dos Pais satisfatórias

Passada a comemoração do Dia dos Pais, a Federação do Comércio no Acre (Fecomércio) divulgou, nesta segunda-feira (16), o nível de satisfação de 60 empresários com as vendas nesta data.

Ouvidos entre 10 e 12 de agosto, 75% dos empresários avaliaram como boas as vendas nesse período, já outros 23% apontaram que o movimento não alcançou as perspectivas.

Dos entrevistados, 53% acreditam que a pandemia não impactou no número de vendas na data. Já outros 12% não perceberam essa mudança, mas 35% alegam que sentiram uma certa retração no mercado.

Após o pico de vendas relacionado ao Dia dos Pais, 68% dos empresários do comércio de Rio Branco se mostram confiantes em um mercado mais aquecido, considerando os cenários positivos para a economia, notadamente com relação ao crescimento do emprego e novidades para serviços financeiros a vigorar a partir do dia 13 do mês em curso.

A pesquisa mostra ainda que 57% dos empresários de Rio Branco acreditam que o crescimento do emprego vai exigir bem mais investimentos no comércio, porque, segundo eles, houve um avanço tecnológico considerável. Em contrapartida, 23% não fazem a mesma leitura sobre o assunto, e 20% se omitem a respeito. Ainda sobre o crescimento do emprego, 40% dos empresários admitem que a situação vai exigir a contratação de pessoal. Enquanto outros 25% não se mostram motivados e 35% não responderam.