A reunião do governo com membros do Cadastro de Reserva (CR), do último concurso da Polícia Militar do Acre, não ficaram satisfeitos com a proposta de convocação de apenas 125 aprovados.

A reunião ocorreu na Casa Civil com o secretário de governo, Alysson Bestene, nesta terça-feira.

Rafael Lima, um dos membros do cadastro de reserva, alegrou que 175 pessoas deverão ficar de fora. “A decisão não nos contempla”.